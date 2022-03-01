В Минобороны Беларуси отрицают, что их территорию обстреляли – их ведомства этого не видели

Минобороны Республики Беларусь заявило, что информация об обстреле приграничной территории не соответствует действительности.

Заявление ведомства размещено в Telegram.

Напомним, Командование воздушных сил ВСУ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщило о воздушной атаке российских самолетов по территории Республики Беларусь.

«Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество.

По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию», - говорится в заявлении.