Николаевцев приглашают на экспресс-курсы домедицинской помощи

Центр SAMPLE совместно с Николаевской военной администрацией приглашает николаевцев на бесплатные мастер-классы домедицинской помощи.

Умение оказывать первую помощь – пожалуй, самые необходимые знания и навыки в жизни. Может оказаться, что сохранение жизни и здоровья близкого человека будет зависеть только от вас.

- В это непростое военное время центр SAMPLE совместно с отрядом быстрого реагирования Красного Креста решил продолжить обучать николаевцев домедицинской помощи. При содействии Николаевской военной администрацией было найдено подходящее и безопасное помещение для наших экспресс-курсов. Мы открыты к сотрудничеству со всеми кто готов усилить это направление деятельности, чтобы как можно большее количество николаевцев овладели навыками домедицинской помощи, - комментирует сооснователь курсов медицинской помощи SAMPLE Татьяна Вязникова.

Занятия будут проходить в первой половине дня.

Продолжительность экспресс-курса 2 часа.

ПЛАН курса:

• правила поведения на месте происшествия;

• определение признаков массивного кровотечения;

• остановка кровотечения с помощью давящей повязки;

• остановка кровотечения с помощью кровоостанавливающих жгутов разного типа;

• перевод пострадавшего в стабильное боковое положение;

• помощь при ожогах.

Отработка навыков будет проходить с использованием качественных материалов для домедицинской помощи (жгутов кровоостанавливающих типа SWAT и САТ, Israeli bandage и др.). Все материалы для отработок предоставляются.

Зарегистрироваться на этот курс можно по ссылке

ВНИМАНИЕ - Количество мест на каждый из курсов ОГРАНИЧЕНО!

Приоритет на обучения будет отдан волонтерам обеспечивающим помощь защитниками Украины, добровольцам, военнослужащим, представителям силовых структур, работникам критической инфраструктуры.

Помещение в котором будут проводиться обучение оборудовано бомбоубежищем.

Также центр SAMPLE продолжает сбор помощи для приобретения медицинских товаров для защитников Николаева.

Реквизиты:

Карта на имя Вязникова Татьяна Ивановна: 4441114412785527 (монобанк) также пожертвования можно отправить на общественную организацию "ХЛОПЦІ З НОЖАМИ / GUYS WITH KNIVES".

Название получателя:

ГО ХЗН

Код получателя: 42637059

Счет получателя в формате в соответствии со стандартом IBAN: RU583052990000026001041705537

код ЕГРПОУ/ИНН 42637059

Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

EUR

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код ЄДРПОУ/ІПН 42637059

USD

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код ЄДРПОУ/ІПН 42637059