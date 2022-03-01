Николаевцев приглашают на экспресс-курсы домедицинской помощи

Центр SAMPLE совместно с Николаевской военной администрацией приглашает николаевцев на бесплатные мастер-классы домедицинской помощи.
Умение оказывать первую помощь – пожалуй, самые необходимые знания и навыки в жизни. Может оказаться, что сохранение жизни и здоровья близкого человека будет зависеть только от вас.
- В это непростое военное время центр SAMPLE совместно с отрядом быстрого реагирования Красного Креста решил продолжить обучать николаевцев домедицинской помощи. При содействии Николаевской военной администрацией было найдено подходящее и безопасное помещение для наших экспресс-курсов. Мы открыты к сотрудничеству со всеми кто готов усилить это направление деятельности, чтобы как можно большее количество николаевцев овладели навыками домедицинской помощи, - комментирует сооснователь курсов медицинской помощи SAMPLE Татьяна Вязникова.
Занятия будут проходить в первой половине дня.
Продолжительность экспресс-курса 2 часа.
ПЛАН курса:
• правила поведения на месте происшествия;
• определение признаков массивного кровотечения;
• остановка кровотечения с помощью давящей повязки;
• остановка кровотечения с помощью кровоостанавливающих жгутов разного типа;
• перевод пострадавшего в стабильное боковое положение;
• помощь при ожогах.
Отработка навыков будет проходить с использованием качественных материалов для домедицинской помощи (жгутов кровоостанавливающих типа SWAT и САТ, Israeli bandage и др.). Все материалы для отработок предоставляются.
Зарегистрироваться на этот курс можно по ссылке
ВНИМАНИЕ - Количество мест на каждый из курсов ОГРАНИЧЕНО!
Приоритет на обучения будет отдан волонтерам обеспечивающим помощь защитниками Украины, добровольцам, военнослужащим, представителям силовых структур, работникам критической инфраструктуры.
Помещение в котором будут проводиться обучение оборудовано бомбоубежищем.
Также центр SAMPLE продолжает сбор помощи для приобретения медицинских товаров для защитников Николаева.
Реквизиты:
Карта на имя Вязникова Татьяна Ивановна: 4441114412785527 (монобанк) также пожертвования можно отправить на общественную организацию "ХЛОПЦІ З НОЖАМИ / GUYS WITH KNIVES".
Название получателя:
ГО ХЗН
Код получателя: 42637059
Счет получателя в формате в соответствии со стандартом IBAN: RU583052990000026001041705537
код ЕГРПОУ/ИНН 42637059
Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"
EUR
UA363052990000026001031708919
код ЄДРПОУ/ІПН 42637059
USD
UA023052990000026008011713325
код ЄДРПОУ/ІПН 42637059