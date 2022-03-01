В Николаеве работают коммунальный транспорт и «маршрутки» - трамваи ездят по сокращенному маршруту

В Николаеве в субботу, 12 марта, на маршруты города вышли троллейбусы и трамваев, но по сокращенному маршруту из-за повреждений на контактных сетях.
Об этом сообщает пресс-служба николаевской мэрии.
Так, работники КП "Николаевэлектротранс", сейчас осуществляют осмотр контактной сети после обстрелов жилых районов Николаева. В частности, было обнаружено повреждение около 200 метров контактного провода по проспекту Мира.
В связи с этим движение электротранспорта до устранения повреждений аварийными бригадами КП "Николаевэлектротранс" осуществляется по следующим маршрутам:
Маршруты троллейбусов:
- автовокзал - м/н Намыв (с берегом);
- 3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – Намыв (без берега).
Маршруты трамваев:
- №1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская");
- №3 (ЧСЗ – 10-я Военная);
- №6 (по сокращенному маршруту 6-я Слободская – Центральный рынок).
Также курсируют и коммунальные автобусы. По маршруту: 6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района)
Из частных перевозчиков на маршруты вышли:
№51 Терновка - Ингульский мост
№ 83 Автовокзал – Корабельный район (до завода «Океан»)
Также курсируют маршруты №16, 21, 31, 75.
В горсовете напомнили, что с 24 февраля проезд в коммунальном транспорте бесплатный для всех пассажиров.
Обращают внимание, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.