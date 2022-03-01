Румыния передала Николаеву два грузовика с продуктами длительного хранения

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что из Румынии в Николаев приехали два грузовика с продуктами питания длительного хранения.

Об этом он сообщил в Телеграмм.

«Два грузовика продуктов длительного хранения прибыли в Николаев из города Брашов (Румыния). Благодарю мэра города господина Аллена Колибана, который в первые дни российского нападения предложил нашему городу помощь. Спасибо всему обществу Брашова за поддержку. Николаев будет всегда это ценить»,- написал он.

Также мэр попросил николаевцев у которых есть грузовой транспорт, и они готовы помочь с доставкой гуманитарных грузов, обращаться по телефону: +38 093 333 3023 Александр

Напомним, ранее мэр сообщал, что в Николаеве готовят «неприкосновенный запас» продуктов на случай, если враг возьмет город в кольцо.