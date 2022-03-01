Научно-педагогические работники, которые будут работать, будут получать зарплаты, а студенты – стипендии

Все научно-педагогические работники, которые находятся на связи и участвуют в организации учебного процесса в Украине, получат зарплату, а студентам будут выплачиваться стипендии.

Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, комментируя итоги совместного заседания Комитета образования, МОН и Союза ректоров.

По ее словам, сейчас большинство ректоров находятся на рабочих местах: контролируют работу и удерживают оборону.

Юлия Гришина также сообщила, что ряд заведений высшего образования, расположенных не в зоне боевых действий, начинают дистанционное обучение уже с понедельника.