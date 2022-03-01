Россия уничтожила несколько маленьких украинских городов, – Зеленский

Волноваха Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны России против Украины было уничтожено несколько маленьких городков.

Об этом Зеленский заявил на брифинге для представителей иностранных СМИ.

По словам Главы государства, бомбежки не прекращаются под Киевом, в Харькове и Мариуполе.

- Какая ситуация на фронте? У нас повсюду фронт, и повсюду ситуация сложная. Она по-разному сложна, на Западной Украине наши люди, слава Богу, не получили постоянные бомбардировки, то, что произошло у нас под Киевом, в Харькове, Мариуполе, во многих городах. И нескольких маленьких городков больше не существует. Это большая трагедия, их просто нет, и людей нет. И больше не будет, - заявил он.

В то же время, по словам главы Донецкой областной Военной администрации Павла Кириленко, одним из таких городов является Волноваха в Донецкой области. Большую часть населения этого города эвакуировали, а инфраструктуру полностью разрушили оккупанты.