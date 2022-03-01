В Тбилиси россияне и белорусы вышли на акцию в поддержку Украины

Россияне и белорусы, проживающие в Грузии устроили акцию солидарности с Украиной в Тбилиси.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Протест был проведен у посольства Швейцарии в Тбилиси, где расположена секция интересов РФ, поскольку посольства России в стране нет со времен войны 2008 года.
Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами «Фашиста Путина - в Гаагу», «Нет войне», «Дайте маньяку мышьяку», «Я россиянин и я против войны», «Путин - тиран и убийца», с лозунгами за деоккупацию территорий.
Принесли также белорусские белые-красно-белые и русские белые-сине-белые флаги – последние распространяются как символ свободной демократической России.
В конце акции развернули большое украинское знамя, после чего люди переместились под здание посольства Украины в Грузии.