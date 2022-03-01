В Тбилиси россияне и белорусы вышли на акцию в поддержку Украины

Россияне и белорусы, проживающие в Грузии устроили акцию солидарности с Украиной в Тбилиси.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Протест был проведен у посольства Швейцарии в Тбилиси, где расположена секция интересов РФ, поскольку посольства России в стране нет со времен войны 2008 года.

Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами «Фашиста Путина - в Гаагу», «Нет войне», «Дайте маньяку мышьяку», «Я россиянин и я против войны», «Путин - тиран и убийца», с лозунгами за деоккупацию территорий.

Принесли также белорусские белые-красно-белые и русские белые-сине-белые флаги – последние распространяются как символ свободной демократической России.

В конце акции развернули большое украинское знамя, после чего люди переместились под здание посольства Украины в Грузии.