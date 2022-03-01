В Киеве простились с разведчиком Киреевым, убитым при загадочных обстоятельствах

В Киеве простились с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вице-президентом Всеукраинской федерации рукопашного Денисом Киреевым, который трагически погиб при выполнении специальных задач.

Об этом сообщает Всеукраинская федерация рукопашного боя.

«В последний путь Дениса Борисовича провели родные и близкие друзья, коллеги, разведчики, в сопровождении Почетного караула. На церемонии прощания также присутствовал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов. Скорбим из-за гибели Дениса Киреева. Он был предан своему делу, профессиональным военным, мудрым руководителем, настоящим другом и заботливым главой семьи. Он до последнего вздоха защищал интересы своего государства», - говорится в сообщении.

Также в федерации добавили, что по факту умышленного убийства идет следствие.

Напомним, о гибели Киреева стало известно 5 марта. Тогда СМИ сообщили, что Киреева якобы застрелили при задержании сотрудники СБУ и что он подозревался в госизмене.

Позже в ГУР Министерства обороны заявили, что Денис Киреев погиб, защищая Украину, во время выполнения спецзаданий. А советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что гибель разведчика Дениса Киреева не связана с переговорами Украины и России.