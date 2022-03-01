Херсонский облсовет провел экстренное заседание и принял обращение, что Херсонщина – это Украина

Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета, на котором депутаты поддержали обращение о том, что Херсонщина – это Украина.

Об этом сообщил депутат облсовета Сергей Рыбалко

- По СМИ разгоняется тема, что на нашей Херсонщине будет создана некая псевдореспублика путем голосования Херсонского областного совета. Как депутат облсовета заявляю, что этого никогда не будет. Вы оккупанты можете пройти на Херсонщину, но это место, где вам всегда будет плохо спать, - отметил Рыбалко.

Также он добавил, что заседание проходило в режиме Zoom, что предусмотрено регламентом. Сессия 44 голосами приняла обращение о том, что Херсонщина - это Украина.

На информацию о планах РФ создать псевдореспублику на территории Херсонской области отреагировал и глава МИД Дмитрий Кулеба.

«По методике 2014 года РФ отчаянно пытается провести бутафорский «референдум» за «народную республику» в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции при осуществлении этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной», – написал Кулеба в Twitter в субботу.

Напомним, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста. Например, 6 марта, в ряде городов Херсонской области проходят массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов. В частности, в Геническе прошел самый масштабный митинг за 30 лет.

Также сообщалось, что 4 марта оккупанты свезли в Херсон крымчан на «митинг благодарности за освобождение» – Зеленский и местная власть призывают не верить постановке.