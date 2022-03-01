Сенкевич сообщил, что по дюкеру в Варваровку пускают воду – набрать ее можно будет в отведенных местах

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что завтра в Варваровку по дюкеру пустят воду.

Об этом шла речь в ходе его эфира в социальных сетях.

– Важная информация! Вы знаете, что мы запустили дюкер в Варваровке, но не многие люди подключились к водоснабжению. Завтра у нас в планах подключить четыре пожарных колонки за построенными кольцами водоснабжения от дюкера и в Варваровке смогут пить питьевую воду – ходить туда и набирать питьевую воду. Потому что там сейчас проблема со снабжением питьевой водой, поставщики отказываются туда ехать или какие-то проблемы с мостом, – отметил мэр города.

Также, по его словам, за два дня коммунальные службы промыли все сети.

– Сделали лабораторные исследования воды после промывки сетей. Все в порядке. Вода в Варваровке будет такого же качества, как у николаевцев на материке, как говорится, – резюмировал Сенкевич.

Как известно, 5 ноября 2020 года, в Николаеве запустили центральное водоснабжение в Варваровку, которого не было со времен основания города. Однако оказалось, что запуск был техническим, чтобы «показать людям, что вода уже появилась». Спустя почти полтора года дюкер так и не был введен в эксплуатацию.