ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Возле Чернигова ВСУ разгромили технику противника и ликвидировали РСЗО, которые обстреливали город

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 13 марта.

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00:40 Ударная авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.

Кроме того, противовоздушная оборона государства сегодня минусует:

- два российских вертолета Ка-52;

- один Су-34;

- один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

- два беспилотных летательных аппарата.

Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.

00:30 Оперативная информация о российском вторжении, которое длится 17 суток.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины. Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, а также подготовку к продолжению наступления на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобугском направлениях.

В течение всего времени ведения боевых действий на территории Украины враг встретил неистовое сопротивление. Ни на одном из направлений не достиг цели операции. Характер действий свидетельствует о неопределенности военного руководства орды в вопросах стратегических задач и конечной цели так называемой «специальной военной операции».

Оккупационные войска несут значительные потери, замедлили темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановились. Продолжают уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры. С целью компенсации потерь оккупанты организовали подготовку дополнительных сил и средств для ведения боевых действий на территории Украины.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной. Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь.

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск. Враг пытается провести разведку и уточнение позиций ВС Украины и возможных путей наступления. Оккупанты продолжают налаживание системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник сосредотачивал усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.

На Слобожанском направлении враг производил наступательные действия в районе н.п. Изюм в дальнейшем пытается продвинуться в направлении н.п. Славянск. После полученных в районе города Харькова потерь вывел на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. В то же время усилил группировку на указанном направлении за счет введения в операцию подразделений из состава Северного флота.

На Донецком и Таврическом направлениях противник производит штурмовые действия и огневые налеты. Не оставляет попыток штурма Мариуполя. Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье.

Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении - захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.

В то же время противник не отказывается от попыток проведения наступления на Кривой Рог. Успеха не добился. Выполняет поиск слабых мест в обороне украинских защитников. В целях наращивания усилий вводит в операцию резервы из состава Воздушно-Десантных Войск. На отдельных направлениях пытается удержать ранее занятые рубежи.

Держим строй!

00:15 Украинские военные ликвидировали командира танковой роты оккупантов старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска.

По информации СМИ страны-оккупанта, Шумицкого ликвидировали во время боев за Запорожскую АЭС.

00:07 Защитники Чернигова рассказали об уничтожении значительного количества бронетанковой и автомобильной техники противника, а также подразделении оккупантов, которое обстреливало город из ракетных установок, говорится в сообщении ОК «Север».

«Силы обороны ОК «Север» продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговщины от российских оккупационных войск. За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника. Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен», - говорится в сообщении.

Захваченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.