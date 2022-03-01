Президент Зеленский отметил государственными наградами 114 украинских воинов – 8 удостоены звания «Герой Украины»;

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о награждении украинских воинов.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

– Я подписал два важных указа. О награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины. 17 из них, к сожалению, – посмертно. Но они – герои, – сообщил Зеленский.

И указ о присвоении звания Героя Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда»:

Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу. Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.

Старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу. Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая своих собратьев.

Солдату Мрочку Константину Васильевичу. Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.

Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу. Посмертно. Героически выполнял свой долг в бою против превосходивших сил врага. До последнего помогал своим сослужащим.

Сержанту Ханину Андрею Павловичу. Посмертно. Защищая Волноваху в Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослужащим и до последнего выполнял свой долг.

Сержанту Дерусовой Инне Николаевне. Посмертно. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов русских войск, оказывая помощь раненым военным. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

– Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! – добавил Глава государства.

Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»:

Старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.

Старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области, было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.