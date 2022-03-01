Мер Ирпеня опровергнул информацию о своем ранении и побеге из города

Александр Маркушин, мэр города Ирпень, Киевской области записал видеообращение, в котором сообщил о том, что не получал ранения и по-прежнему остается в городе.

Видео опубликовал Telegram-канал Верховной Рады.

«Это я – Александр Маркушин. Сейчас очень много бросают фейков, что я ранен, что я где-то в госпитале лежу. Кто-то говорит, что я бежал из города. Так я хочу всю эту историю развеять. Я на месте, я работаю», - сказал он.

Он также добавил, что администрация помогает эвакуировать людей.

Кроме того, он сказал, что Ирпень – это Украина.

«Ребята защищает наш Ирпень. На сегодняшний день, Ирпень не захвачен: 70% это наше украинское место, за 30% мы ведем бой», - акцентировал он.

Напомним, что ранее российские оккупанты похитили мэра города Днепрорудное в Запорожской области.