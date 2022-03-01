«Путин, проснись, ты обоссался»: Жители оккупированного Херсона вышли на митинг против создания «ХНР»

В воскресенье, 13 марта, жители Херсона, который временно находится под оккупацией российских войск, вышли на акцию протеста против российских захватчиков, пытавшихся провести псевдореферендум за создание «ХНР».

Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Вчера Херсонский областной совет, а сегодня Херсонцы сказали решительно «россияне идите за своими кораблями на …..» Херсон это Украина! Горжусь Херсонцами, горжусь Херсоном! Слава Украине!!!» - написал он, опубликовав видео с митинга горожан.

В Телеграмм-каналах также публикуют много видео о происходящем в Херсоне. В частности, местные жители вышли на площадь Свободы с украинскими флагами и скандируют «Херсон - це Україна!»

По данным «Информационного сопротивления» в целом на акцию протеста вышло около 10 тысяч херсонцев.

Стоит отметить, что этот день - 13 марта 1944 года считается днем освобождения Херсона от немецко-фашистских оккупантов.

Напомним, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста. Например, 6 марта, в ряде городов Херсонской области проходят массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов. В частности, в Геническе прошел самый масштабный митинг за 30 лет.

Также сообщалось, что 4 марта оккупанты свезли в Херсон крымчан на «митинг благодарности за освобождение» – Зеленский и местная власть призывают не верить постановке.

12 марта стало известно, что оккупанты готовят «референдум» по созданию «Херсонской народной республики» – обзванивают местных депутатов, чтобы склонить их на свою сторону.

При этом Херсонский облсовет провел экстренное заседание и принял обращение, что Херсонщина – это Украина. Также сообщалось, что оккупанты в Херсонской области пытаются установить незаконные ограничения для местного населения.