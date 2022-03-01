Ким заявил, что для жителей оккупированных населенных пунктов готовят эвакуацию, а сообщников врагов ждет «народный гнев»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что готовится эвакуация для населения, проживающего во временно оккупированных населенных пунктах, и снабжение для тех сел, которые уже освобождены.
Об этом он рассказал в своем видеообращении.
— Территории, которые временно подконтрольны, хоть и не совсем подконтрольны оккупантам, они там ведут себя как мрази. Забирают продукты, залазят сами в подвал, прячутся там от обстрелов, выгоняют людей. Мы потихоньку сейчас все вернем, освобождаем. Готовим снабжение в те села, которые освобождены. Готовим эвакуацию, хотя это освобождение из плена от этих подонков, - рассказал он.
Также Виталий Ким сообщил, что до него доходит информация о предателях, которые каким-то образом помогают оккупантам. Уже формируется специальный список из таких людей. Он отметил, что их ждет «народный гнев».
— Что хочу сказать, я знаю, что меня слышит и та сторона и жители, которые надеются, что по социальной лестнице они поднимутся вверх, знайте, что списки предателей, их не много, но они есть, которые готовятся помогать оккупантам, звонят информируют, что-то готовят, мы ведем. У меня целая куча людей, которые по своим регионам говорят: «Я знаю, кого надо расстрелять. Я наведу там порядок, я знаю эту мразь и сам пойду». Не надо, это не ВСУ будут делать, это народный гнев будет делать с теми, кто помогает оккупантам. Эти мрази бомбят город, чтобы посеять панику, это умышленная тактика, которая применялась под Киевом, Харьковом. Села просто сровняли с землей. В нашей ситуации у нас все хорошо, собачки гуляют, люди перемещаются, воздухом дышим. Да, они нас обстреливают, но мы их отводим дальше, мы освободим каждое село и каждого предателя мы накажем. Все хорошо, на связи, работаем. Николаев - рулит, вместе к победе! - резюмировал он.