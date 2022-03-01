Ким заявил, что для жителей оккупированных населенных пунктов готовят эвакуацию, а сообщников врагов ждет «народный гнев»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что готовится эвакуация для населения, проживающего во временно оккупированных населенных пунктах, и снабжение для тех сел, которые уже освобождены.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

— Территории, которые временно подконтрольны, хоть и не совсем подконтрольны оккупантам, они там ведут себя как мрази. Забирают продукты, залазят сами в подвал, прячутся там от обстрелов, выгоняют людей. Мы потихоньку сейчас все вернем, освобождаем. Готовим снабжение в те села, которые освобождены. Готовим эвакуацию, хотя это освобождение из плена от этих подонков, - рассказал он.

Также Виталий Ким сообщил, что до него доходит информация о предателях, которые каким-то образом помогают оккупантам. Уже формируется специальный список из таких людей. Он отметил, что их ждет «народный гнев».