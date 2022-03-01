Актуальный список работающих аптек на Николевщине

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13.03.2022 14:20

В сети опубликовали перечень аптечных заведений, работающих в Николаевской области.

Список обнародовал Николаевский областной совет.

Следует отметить, что при объявлении воздушной тревоги аптеки могут закрыться.

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