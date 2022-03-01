В Украине в рамках национального роуминга теперь можно пользоваться мобильным интернетом

В Украине в рамках национального роуминга абоненты теперь могут пользоваться мобильным интернетом.

Об этом пишет «Экономическая правда».

«В настоящее время абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с, чтобы обмениваться сообщениями в мессенджерах или искать информацию в интернете», - говорится в сообщении.

Операторы напомнили, что национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора подключаться к сети другого. При этом тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент.

Для абонентов lifecell роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит – необходимо провести ручные настройки.

Абоненты Киевстар и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, выполнив ручные настройки на смартфоне:

Отключить автовыбор сети.

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор.

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.

Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть. Проверить возможность использования мобильного интернета – отправить сообщение в мессенджере.

Операторы обратили внимание, что подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети. Для того чтобы все абоненты имели доступ к связи в важный момент, они советуют:

- отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях. Например, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети; - в настройках смартфона можно запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик; - установить меньшее качество видео в YouTube и других видеостриминговых сервисах; - при наличии следует использовать Wi-Fi.

Также абонентам важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.