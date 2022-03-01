В Николаев доставили гумманитарную помощь из Польши

Мер Николаева, Александр Сенкевич сообщил что в город доставили гуманитарный груз из Польши.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На фото – гуманитарная помощь из Польши. Спасибо всем, кто собрал ее и доставил в Николаев. Мы всегда будем помнить и ценить вашу доброту», - написал он.

Он также добавил, что вся гуманитарная помощь, поступающая в Николаев собирается в нескольких центрах, сортируется и делится по направлениям.

«Те продукты, которые имеют короткий срок хранения, сразу раздаем через наши центры социальной помощи нуждающимся. Из продуктов, которые можно долго хранить, производим запас для города», - отметил он.

Напомним, то ранее гуманитарная помощь в Николаев прибыла из Италии.