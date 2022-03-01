В «Дії» запустили радио

В Минцифры сообщили, что в приложении «Дія» можно онлайн слушать радиостанции.

Об этом они написали в своем Telegram.

«Совместно с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины запускаем «Дія.Радіо», - сказано в сообщении.

Отмечается, что радио будет доступно в любой точке Украины, и даже там где нет радиосигнала.

Для того, чтобы подключить услугу необходимо зайти в приложение «Дія», после перейти в раздел «Послуги» и выбрать «Дія.Радіо».

Напомним, что ранее Молдова начала принимать цифровые документы в приложении «Дія».