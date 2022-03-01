Поэта Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию

Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул украинского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на документ комитета.

«Мы также приняли резолюцию о выдвижении Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе. По нашему мнению, Жадан, один из лучших поэтов Украины и выдающийся прозаик, переведенный и награжденный во всем мире, является писателем Нобелевского уровня. Его голос как поэта на протяжении многих лет остается особенно важным для украинцев. Свободная Украина в большинстве своем говорит и думает словами Жадана, и внимательно слушает. Сегодня поэт находится в своем Харькове. И он борется», - подчеркнули они.

Также, в документе комитет осудил нападение на территорию Украины.

«В военном кошмаре, устроенном Кремлем, мы стоим на стороне свободной Украины. Надежда подсказывает нам, что украинцы в конце концов отразят агрессию. Пусть это произойдет как можно быстрее», - отметили они.

Справка

Сергей Викторович Жадан — украинский поэт, прозаик и эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп «Жадан і Собаки» и «Линия Маннергейма».

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по экономике – награду разделят трое ученых