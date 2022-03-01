Список работающих аптек в Николаевской области

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14.03.2022 10:04

В ОГА опубликовали список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 09:00, 14 марта.

Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

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