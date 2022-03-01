Ким подарил патрульной полиции Николаевщины BMW, оборудованную пулеметом

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким передал патрульной полиции области легковой автомобиль.

Соответствующее видео он опубликовал в Телеграмм.

Глава патрульной полиции Виталий Данила сообщил, что они неоднократно жаловались, что «орки кивают пятками». Патрульные уже взяли автомобиль на вооружение.

На видео видно, что автомобиль обклеен флагом и гербом Украины, сзади наклеена надпись «Русский военный корабль, иди на х*й». Пулемет вмонтирован в багажник, возле него расположен флаг Украины.