ЮУАЭС работает в штатном режиме – радиационный фон находится на уровне природных фоновых значений

Южно-Украинская АЭС Николаевской области функционирует в штатном режиме, радиационный фон в норме.

Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«По состоянию на 14 марта 2022 энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в штатном режиме. Замечаний к работе оборудования и эксплуатирующего его персонала нет», – говорится в утренней сводке.

Подчеркивается, что радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска АЭС.

По состоянию на 14 марта он составляет 0,12 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленные допустимые значения.