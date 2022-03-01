В Ингульской администрации николаевцы могут забрать паспорта, прибывшие в ДПАУ до 24 февраля

Жители Николаева, чьи паспорта прибыли в департамент предоставления административных услуг Николаевского городского совета до 24 февраля, могут забрать документы в помещении Ингульской администрации.

Об этом сообщает директор ДПАУ Владислав Белан.

С момента начала военных действий на территории страны работа практически всех государственных реестров была приостановлена ​​для защиты информации и предупреждения несанкционированных вмешательств в их работу. Поэтому Департамент по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета не может работать в штатном режиме.

В настоящее время невозможно оформить паспорт гражданина и гражданина Украины для выезда за границу.

«Вместе с тем, территориальные подразделения Государственной миграционной службы, а также посольства и консульские учреждения Украины, могут продолжать действие загранпаспортов на 5 лет и вносить данные о ребенке с вклеиванием фото в загранпаспорт одного из родителей (законных представителей). Также появилась возможность для граждан, паспорта которых прибыли в департамент до 24.02.2022, получить готовый документ в помещении администрации Ингульского района (пр. Богоявленский, 1)», - говорится в сообщении.

График работы зависит от ситуации в городе. Узнать часы работы можно на личной странице руководителя департамента или по телефону: 30-01-12.

Что касается вопросов, касающихся декларирования/регистрации места жительства, то законом установлено отсутствие такой возможности на период действия военного положения.

В связи с отключением государственных реестров Минюста также отсутствует возможность регистрации недвижимого имущества, юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.