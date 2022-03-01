Из-за войны из Украины выехало около 2,7 миллиона женщин, детей и пенсионеров – больше всего граждан приняла Польша

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что около 2,7 миллиона украинских женщин, детей и пенсионеров выехали за границу, спасаясь от российских бомб и ракет.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Больше всего приняли:
Польша - около 1,5 миллиона граждан;
Венгрия – более 200 тысяч;
Словакия – почти 150 тысяч;
Молдова – около 100 тысяч;
Румыния – около 100 тысяч.
Отмечается, что консульские учреждения в этих странах работают в усиленном режиме.
В частности, консулы в Польше в 5 консульских учреждениях ежедневно принимают около 4000 граждан. Вместе с польскими волонтерами и украинским обществом, селят людей и объясняют условия пребывания, помогают с документами и всем необходимым.
В ближайшее время начнется прием граждан Украины на базе почетных консулов в городах Перемышль, Хелм, Лодзь и на базе украинского центра в Познани.
«Украина не оставляет своих в беде. Даже в столь сложных обстоятельствах. Если вы или ваши близкие за границей и нуждаются в консульской помощи, обращайтесь в наши дипломатические учреждения. Все их контакты можно найти здесь: https://bit.ly/3CGV4s0», - говорится в сообщении.