Из-за войны из Украины выехало около 2,7 миллиона женщин, детей и пенсионеров – больше всего граждан приняла Польша

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что около 2,7 миллиона украинских женщин, детей и пенсионеров выехали за границу, спасаясь от российских бомб и ракет.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Больше всего приняли:

Польша - около 1,5 миллиона граждан;

Венгрия – более 200 тысяч;

Словакия – почти 150 тысяч; Молдова – около 100 тысяч;

Румыния – около 100 тысяч.

Отмечается, что консульские учреждения в этих странах работают в усиленном режиме.

В частности, консулы в Польше в 5 консульских учреждениях ежедневно принимают около 4000 граждан. Вместе с польскими волонтерами и украинским обществом, селят людей и объясняют условия пребывания, помогают с документами и всем необходимым.

В ближайшее время начнется прием граждан Украины на базе почетных консулов ​​в городах Перемышль, Хелм, Лодзь и на базе украинского центра в Познани.