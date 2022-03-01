Учебный процесс частично восстановлен в 13 украинских регионах

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт сообщил, что 14 марта в большинстве областей после вынужденных каникул возобновлен образовательный процесс.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Итак, по информации департаментов образования и науки военных администраций, обучение стартовало в 13 областях. Форма образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом регионе, территориальной общине отдельно, и она обязательно согласована с военной администрацией», - подчеркнул Министр.

Отмечается, что 4 областях, где ситуация безопасности не позволяет, обучение приостановлено.

Сергей Шкарлет также напомнил, что для дистанционного обучения соискатели образования и учителя могут использовать национальную электронную платформу «Всеукраинская школа онлайн», на которой размещены уроки по всем школьным предметам для учеников 5-11 классов, и она постоянно доступна.

Платформа ВШО доступна за пределами Украины и ее используют в более чем 120 странах мира. Поэтому дети, которые покинули территорию Украины, также смогут продолжить обучение.

Кроме того, 14 марта стартовал образовательный проект «Обучение без границ».

«Проект предусматривает трансляцию видеоуроков для школьников 5-11 классов, которые остаются в регионах, где есть проблема недостаточно качественной связи и доступа в интернет», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее мэр Сенкевич заявил, что в оккупированных городах школьников могут оставить на второй год: «Сложно в условиях войны продолжать обучение».