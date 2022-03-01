В микрорайонах ЮТЗ и Водопой временно отключат электричество

В понедельник, 14 марта, без электроснабжения временно останутся жители двух микрорайона Николаева.

Об этом сообщает Николаевоблэнерго.

«14 марта, с 13:00 до 15:00 будет осуществлено отключение от электроэнергии микрорайонов ЮТЗ и Водопой, кроме того, без электричества останутся жильцы домов по ул. Космонавтов», - уточнили они.

Отключение электроэнергии связано с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ на трех силовых подстанциях.