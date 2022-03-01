В микрорайонах ЮТЗ и Водопой временно отключат электричество

В понедельник, 14 марта, без электроснабжения временно останутся жители двух микрорайона Николаева.
Об этом сообщает Николаевоблэнерго.
«14 марта, с 13:00 до 15:00 будет осуществлено отключение от электроэнергии микрорайонов ЮТЗ и Водопой, кроме того, без электричества останутся жильцы домов по ул. Космонавтов», - уточнили они.
Отключение электроэнергии связано с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ на трех силовых подстанциях.
«В этой связи просим Вас сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Энергетики Николаевщины делают все возможное, чтобы обеспечить жителей Николаева и области бесперебойным и надежным электроснабжением даже в условиях российского нашествия», - добавили они.