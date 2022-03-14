Николаев получил гуманитарную помощь от Великобритании

В Николаев прибыл очередной гуманитарный груз. На этот раз помощь передала община Северного Девона в Великобритании.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

«Пять дней Мария и Ричард везли помощь в Украину. Искренне благодарю всю общину Северного Девона (Великобритания) за поддержку нашей страны в борьбе против российской агрессии. Ваша помощь уже прибыла в Николаев. Мы всегда будем ценить вашу доброту. И мы обязательно победим», - заявил мэр.

Также мэр отметил, что если у кого-то есть возможность оказать гуманитарную помощь Николаеву, обращайтесь по номерам (WhatsApp, Viber, Telegram):

+380675121592 Наталья

+380506699696 Сергей

Если же есть грузовой транспорт и готовность помочь с доставкой в ​​Николаев гуманитарных грузов:

+38 093 333 3023 Александр