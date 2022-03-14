Николаев получил гуманитарную помощь от Великобритании

В Николаев прибыл очередной гуманитарный груз. На этот раз помощь передала община Северного Девона в Великобритании.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
«Пять дней Мария и Ричард везли помощь в Украину. Искренне благодарю всю общину Северного Девона (Великобритания) за поддержку нашей страны в борьбе против российской агрессии. Ваша помощь уже прибыла в Николаев. Мы всегда будем ценить вашу доброту. И мы обязательно победим», - заявил мэр.
Также мэр отметил, что если у кого-то есть возможность оказать гуманитарную помощь Николаеву, обращайтесь по номерам (WhatsApp, Viber, Telegram):
+380675121592 Наталья
+380506699696 Сергей
Если же есть грузовой транспорт и готовность помочь с доставкой в Николаев гуманитарных грузов:
+38 093 333 3023 Александр