В Украине на время военного положения сделали бесплатным инсулин

В Украине все 47 препаратов инсулина, внесенные в Реестр лекарственных средств, на период действия военного состояния стали полностью бесплатны.

Это закреплено в постановлении правительства от 12 марта, пишет «Интерфакс-Украина».

Как уточнила Национальная служба здоровья Украины, пациенты, ранее осуществлявшие доплату за полученные по программе реимбурсации инсулины, смогут получать их бесплатно без создания новых планов лечения или новых рецептов, если предыдущий еще не погашен.

Ранее были утверждены изменения, позволяющие в условиях военного состояния получать инсулин и по электронному, и по бумажному рецепту.

Вместе с тем отметим, что ранее в Николаеве встречались случаи, когда пациенты не могли купить инсулин – врач выписывал им рецепт на один препарат, которого не оказывалось в аптеке. А другой инсулин без нового рецепта продавать отказывались, т.е. пациенты зря простояли очереди сначала к врачу, а затем в аптеку и были вынуждены снова возвращаться к врачу.