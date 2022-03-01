Президент Зеленский отметил государственными наградами 246 украинских воинов – 26 бойцов посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военнослужащих, 26 из них посмертно.

Соответствующий указ №131/2022 опубликован на сайте главы государства.

Награды присвоены «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

Президент наградил 246 защитников орденами Богдана Хмельницкого, «За мужество», Даниила Галицкого и медалями «За военную службу Украине», «За безупречную службу», «Защитнику Отчизны».