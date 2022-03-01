Упрощение налогов и максимальная дерегуляция бизнеса: Президент Зеленский рассказал о первых шагах налоговой реформы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первых двух шагах налоговой реформы в стране.

Об этом сообщает Офис Президента.

В обращении Глава государства сообщил, что Кабинет Министров разработал и согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики, чтобы бизнес работал и люди работали там, где безопасность это позволяет.

– Первое. Начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса – а это первая и вторая группы ФЛП – ставим добровольную уплату единого налога. То есть если сможете – платите. Не можете – нет вопросов, – отметил Президент.

Вторым шагом будет максимальная дерегуляция бизнеса.

– Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона, – заметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что это всего два начальных шага налоговой реформы, дальше будет.