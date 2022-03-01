В Киев, который обстреливают оккупанты, с визитом едут премьер-министры Польши, Чехии и Словении

Последствия утреннего обстрела Киева Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что во вторник, 15 марта, посетит Киев вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским и главами правительств Чехии и Словении.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает «Европейская правда».

«Сегодня, на 20-й день преступной агрессии Путина против Украины, вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей мы едем в Киев, чтобы продемонстрировать украинцам нашу солидарность», – заявил Моравецкий.

По его словам, визит осуществляется по договоренности с Европейским Союзом и о нем уведомлены председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ООН.

«В такие переломные для мира времена наша обязанность быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают жить в мире, свободном от тирании», - подчеркнул премьер Польши.

Он также напомнил о словах покойного президента Польши Леха Качиньского во время войны РФ против Грузии: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а затем, возможно, придет время для моей страны, для Польши».

«Тогда его визит изменил представление об этой войне, а великий поступок мужества придал грузинам духа, и его помнят по всему миру по сей день», - отметил Моравецкий.

Как известно, сегодня утром оккупационные войска снова обстреляли Киев артиллерией. Повреждены жилые дома, есть погибшие.