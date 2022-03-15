Список работающих на Николаевщине аптек

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15.03.2022 12:29

Опубликован список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 15 марта

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт