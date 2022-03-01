ГК «Прометей» готовит очередную партию гумпомощи для ВСУ и ТрО

«Несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации и значительное снижение бизнес активности в целом по региону, Компания «Прометей» продолжает работу по поддержке региональных военных подразделений. Чтобы помочь нашей армии и обеспечить максимальную поддержку, Компания начала действовать в этом направлении практически сразу после вторжения российского агрессора в Украину», - отмечается в сообщении компании.
В данный момент «Прометей» сконцентрирован на следующих направлениях:
- ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНСКИХ ЗАЩИТНИКОВ.
В рамках этого направления компанией создан координационный штаб, который в режиме 24/7 курирует гуманитарные проекты. Функционирование межрегионального склада гуманитарной помощи способствует обеспечению непрерывного процесса поставок в адрес региональных воинских подразделений.
Штаб координирует полный цикл помощи:
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Этот блок курирует поддержку фермерских агрохозяйств в условиях военного времени, в частности - реализацию Специальных программ финансирования фермеров. Кроме того, направление отвечает за обеспечение посевной.
«Ежедневная работа наших производственных компаний, координационного центра «Прометея» – это поддержка наших защитников, которые круглосуточно несут службу и делают все возможное для нашей победы!», - отметили в пресс-службе компании
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