ГК «Прометей» готовит очередную партию гумпомощи для ВСУ и ТрО

«Несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации и значительное снижение бизнес активности в целом по региону, Компания «Прометей» продолжает работу по поддержке региональных военных подразделений. Чтобы помочь нашей армии и обеспечить максимальную поддержку, Компания начала действовать в этом направлении практически сразу после вторжения российского агрессора в Украину», - отмечается в сообщении компании.

В данный момент «Прометей» сконцентрирован на следующих направлениях:

- ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНСКИХ ЗАЩИТНИКОВ.

В рамках этого направления компанией создан координационный штаб, который в режиме 24/7 курирует гуманитарные проекты. Функционирование межрегионального склада гуманитарной помощи способствует обеспечению непрерывного процесса поставок в адрес региональных воинских подразделений.

Штаб координирует полный цикл помощи:

выделение денежные ресурсов для закупки амуниции, продовольственных товаров, медицинских препаратов и других материально-технических средств для передачи в зоны региональных боевых действий; поиск поставщиков в Украине и за ее границами; организация региональной логистики; организация передачи автотранспорта для нужд региональных подразделений украинской армии.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Этот блок курирует поддержку фермерских агрохозяйств в условиях военного времени, в частности - реализацию Специальных программ финансирования фермеров. Кроме того, направление отвечает за обеспечение посевной.

«Ежедневная работа наших производственных компаний, координационного центра «Прометея» – это поддержка наших защитников, которые круглосуточно несут службу и делают все возможное для нашей победы!», - отметили в пресс-службе компании

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