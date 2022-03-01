Детское питание, средства гигиены, лекарства и одежда: Домбровская продолжает заниматься гуманитарной помощью для беременных женщин и молодых мам

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская продолжает заниматься гуманитарной помощью для жителей с маленькими детьми от рождения и до 3-4 лет.

Об этом она сообщает в своем Телеграмм-канале.

«Если вы нуждаетесь в детском питании или средствах гигиены для детей с рождения - обращайтесь по адресу улица Шнеерсона, 39 (вход с проспекта Центрального). Телефон для связи: +380633067103», - говорится в сообщении.

В частности, в ее приемной есть некоторые лекарства, необходимые вещи и памперсы для деток, средства гигиены, детское питание, смеси, соски и бутылочки, а также фруктовые пюре и соки.

С собой необходимо иметь:

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ об инвалидности ребенка;

- документ о статусе многодетной семьи.

Также Татьяна Домбровская призывает горожан, которые имеют возможность помочь с подгузниками, одеждой или питанием для деток, везти это в ее приемную.

Отмечается, что на днях Домбровская и ее команда помогли собраться в роддом двум молодым мамам. Передали им памперсы и одежду для новорожденных.