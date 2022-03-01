Верховная Рада предоставила добровольцам Сил территориальной обороны статус ветеранов войны

Верховная Рада признала добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины участниками боевых действий.

Соответствующий законопроект №7151 принят в целом, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с началом военной агрессии Российской Федерации против Украины для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства стали активно привлекаться добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ.

Поэтому в условиях военного вторжения в Украину агрессора и с целью усиления возможности защиты Родины возникла необходимость на законодательном уровне признать добровольцев Сил терробороны ВСУ ветеранами войны. За этот законопроект проголосовали 344 народных депутата.