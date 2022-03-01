Троих николаевских морпехов Президент Зеленский наградил орденом Даниила Галицкого

Троих офицеров 36-й отдельной бригады морской пехоты имени адмирала Белинского Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Согласно указу №131/2022, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Даниила Галицкого награждены подполковник Олег Песляк и подполковник Вячеслав Рижак.

Также указом № 134/2022 за личное мужество во время выполнения боевых задач, самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Данила Галицкого награжден майор Александр Шпилевой.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого I степени подполковника 36-й отдельной бригады морской пехоты Виктора Сикозу. Теперь он полный кавалер орден Богдана Хмельницкого.