В Николаеве не работают линии 101, 112 и 103

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщило, что не работают линии «101» и « 112 » в городе Николаеве.

Для информирования подразделов о пожарах и чрезвычайных ситуациях используйте следующие телефоны:

г. Николаев:

0512-77-60-28

0512-67-55-11

- 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338

- 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

- 5 ДПРЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417

- Арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473

- Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072

- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483

- Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882

– Братское (10 ДПРЧ): 0987700151

- Веселиново (11 ДПРЧ): 0934765507

- Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655

- Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717

- Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145

- Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530

- Воскресенск (16 ДПРЧ):0639792730

- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133

- Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485

- Весняне (19 ДПРЧ) 0932246142

– Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469

- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642

– Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605

– Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423

- Снигиревка (24 ДПРЧ): 0975223749

- Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697

Также, как сообщили в Николаевской ОГА, не работает линия «103».

Резервные номера для вызова скорой помощи: 0504509042, 0675162895, 0675163084 и 0504909132.