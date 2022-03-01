В Николаеве не работают линии 101, 112 и 103

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщило, что не работают линии «101» и « 112 » в городе Николаеве.
Для информирования подразделов о пожарах и чрезвычайных ситуациях используйте следующие телефоны:
г. Николаев:
0512-77-60-28
0512-67-55-11
- 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
- 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ДПРЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417
- Арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473
- Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
- Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
– Братское (10 ДПРЧ): 0987700151
- Веселиново (11 ДПРЧ): 0934765507
- Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717
- Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530
- Воскресенск (16 ДПРЧ):0639792730
- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
- Весняне (19 ДПРЧ) 0932246142
– Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642
– Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605
– Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423
- Снигиревка (24 ДПРЧ): 0975223749
- Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697
Также, как сообщили в Николаевской ОГА, не работает линия «103».
Резервные номера для вызова скорой помощи: 0504509042, 0675162895, 0675163084 и 0504909132.