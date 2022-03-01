Полиция Николаевщины продолжает стоять на страже порядка

Сотрудники национальной полиции продолжают следить за порядком в городе и обрабатывать сообщения неравнодушных граждан.

Об этом они сообщили в своем Telegrm-канале.

За сутки 15 марта, полицейские отработали 700 обращений, поступивших на спецлинию 102 от бдительных жителей Николаевской области.

«Усиленные патрули работают для предотвращения любых проявлений краж из домов, временно оставленных жителями области из-за опасности военных действий», - сказано в сообщении.

Они также добавили, что полицейские оказывают посильную помощь в решении социальных проблем людей. Отмечается, что особое внимание уделяется гражданам уязвимых категорий, детям и пенсионерам.

Напомним, что ранее полицейские помогли вывезти женщину и ее дочь из поселка, где проходят боевые действия, в Николаев.