На границе с ЕС россиянка уничтожила свой паспорт и призвала Путина остановить войну в Украине: «Когда ты уже нажрешься человеческого мяса и напьешься крови?»

В четверг, 17 марта, в одном из пунктов пропуска на границе с ЕС, во время проведения фильтрационных мероприятий работниками ГБР совместно с пограничниками одна из гражданок Российской Федерации высказала гражданскую позицию и демонстративно уничтожила свой российский паспорт.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Она эмоционально прокомментировала «специальную военную операцию» и обратилась к Владимиру Путину с призывом остановить войну на территории Украины.