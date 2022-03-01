На границе с ЕС россиянка уничтожила свой паспорт и призвала Путина остановить войну в Украине: «Когда ты уже нажрешься человеческого мяса и напьешься крови?»

В четверг, 17 марта, в одном из пунктов пропуска на границе с ЕС, во время проведения фильтрационных мероприятий работниками ГБР совместно с пограничниками одна из гражданок Российской Федерации высказала гражданскую позицию и демонстративно уничтожила свой российский паспорт.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Она эмоционально прокомментировала «специальную военную операцию» и обратилась к Владимиру Путину с призывом остановить войну на территории Украины.
— Пользуясь моментом при переходе границы хочу обратиться ко всем российским людям, матерям, у которых гибнут дети на Украине. У нас гибнут дети. Очнитесь! Откройте глаза, посмотрите правде в глаза! Я прожила более 20 лет на Украине с гражданством России. Вот мой паспорт. И я хочу порвать этот документ, мне стыдно, что я являюсь гражданином России. И хочу обратиться к Путину (Президент России, - ПН). Когда ты уже нажрешься человеческого мяса и напьешься человеческой крови? Останови войну! Подумай о своих людях. У тебя есть дети. Желаю тебе каждый раз, когда ты ложишься спать, видеть один и тот же сон, как ты четвертуешь своих детей и пьешь их кровь. И что бы ты давился их мясом и кровью. Это не наиграно, это от души! - заявила она, разорвав при этом свой паспорт.