Президент Украины подписал указ об общенациональной минуте молчания

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о минуте молчания для чествования украинцев, погибших в войне против РФ.

Об это Зеленский сказал в своем видеообращении.

«Сегодня я подписал важный указ-об общенациональной минуте молчания для чествования памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России, через террор, развязанный оккупантом», – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, каждый день в 9 часов утра на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, которые отдали свою жизнь: всех, кто воевал, всех военных и гражданских, взрослых и детей.

«Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину», - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что за время войны в Украине погибли 103 ребенка.