Продукты, одежда, средства гигиены: В Николаев прибыли два грузовика гуманитарной помощи из Киева и Львова

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня, 16 марта, в Николаев пришли два грузовика с продуктами длительного хранения, одеждой, средствами гигиены и вещами первой необходимости из Киева и Львова.

Об этом он написал в Телеграмм.

Мэр от имени всех жителей нашего города поблагодарил Благотворительный фонд Сергея Притулы за эту помощь. И отметил, что победить можно только сплотившись.

Также мэр отметил, что если у кого-то есть возможность оказать гуманитарную помощь Николаеву, обращайтесь по номерам (WhatsApp, Viber, Telegram):

+380675121592 Наталья

+380506699696 Сергей

Если же есть грузовой транспорт и готовность помочь с доставкой в ​​Николаев гуманитарных грузов:

+38 093 333 3023 Александр