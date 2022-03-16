Продукты, одежда, средства гигиены: В Николаев прибыли два грузовика гуманитарной помощи из Киева и Львова

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня, 16 марта, в Николаев пришли два грузовика с продуктами длительного хранения, одеждой, средствами гигиены и вещами первой необходимости из Киева и Львова.
Об этом он написал в Телеграмм.
Мэр от имени всех жителей нашего города поблагодарил Благотворительный фонд Сергея Притулы за эту помощь. И отметил, что победить можно только сплотившись.
Также мэр отметил, что если у кого-то есть возможность оказать гуманитарную помощь Николаеву, обращайтесь по номерам (WhatsApp, Viber, Telegram):
+380675121592 Наталья
+380506699696 Сергей
Если же есть грузовой транспорт и готовность помочь с доставкой в Николаев гуманитарных грузов:
+38 093 333 3023 Александр