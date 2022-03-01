В Варшаве встретили паралимпийскую сборную Украины как национальных героев

В среду, 16 марта, в столице Польши встретили спортсменов, которые представляли Украину на Паралимпиаде в Пекине.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

«Украинских спортсменов обычно приветствуют члены их семей и украинские болельщики. Однако из-за жестокой войны России против Украины паралимпийцы сегодня не смогли вернуться на родину», - сказано в сообщении.

Команду национальной сборной Украины, которая заняла второе место, поздравил посол Украины в Польше Андрей Дещица, вице-директор Восточного департамента Министерства иностранных дел Республики Польша Томаш Орловский и советник Президента Республики Польша Петр Новацкий.