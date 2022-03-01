В Варшаве встретили паралимпийскую сборную Украины как национальных героев

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16.03.2022 14:49

В среду, 16 марта, в столице Польши встретили спортсменов, которые представляли Украину на Паралимпиаде в Пекине.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

«Украинских спортсменов обычно приветствуют члены их семей и украинские болельщики. Однако из-за жестокой войны России против Украины паралимпийцы сегодня не смогли вернуться на родину», - сказано в сообщении.

Команду национальной сборной Украины, которая заняла второе место, поздравил посол Украины в Польше Андрей Дещица, вице-директор Восточного департамента Министерства иностранных дел Республики Польша Томаш Орловский и советник Президента Республики Польша Петр Новацкий.

«Доброта, с которой поляки поддерживают украинцев, безусловно придает сил и веры тем, кто сегодня героически защищает Украину от российской агрессии в отношении нашей страны. Польский народ еще раз подтвердил, что также является нашей семьей», - добавили они.

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