Из детского дома на Николаевщине эвакуировали 63 ребенка

В среду, 16 марта, в Николаевской области из дома ребенка эвакуировали 63 малыша в возрасте от 1,5 лет.

Об этом сообщила глава Николаевского Облсовета, Анна Замазеева.

В сопровождении 22 сотрудников детского дома и 4 семьи детей отправили на западную Украину.

«Каждый день, благодаря «спецоперации» рашистов, мы должны спасать наших детей от псевдо-освободителей которым безразлично в кого стрелять!», - написала Замазеева.

Организовать эвакуацию удалось благодаря совместным усилиям ВЦ администрации, волонтерских организаций и неравнодушных граждан Николаевщины.

Отмечается, что эвакуация также продолжается из других детских учреждений.

Ранее сообщалось, что на эвакуационных поездах «Укрзалізниці» в Польшу вывезли уже более 300 детей.