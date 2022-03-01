«Николаевводоканал» для удобства жителей Варваровки подал воду через другие пожарные гидранты

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16.03.2022 16:28

Специалисты КП "Николаевводоканал" сделали подачу воды в микрорайне Варваровка через другие пожарные гидранты.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что на этой неделе специалисты запустили в работу пожарные гидранты, чтобы жители Варваровки могли набрать столько воды, сколько смогут донести.

Однако, как оказалось, горожанам было не удобно это делать на перекрестке улиц Урожайная и Веселиновская. Поэтому их перенесли.

Теперь воду можно набрать на следующих перекрестках улиц:

Урожайная и Очаковская

Надбужская и Ламбертовская

Льва Карели и Гастело

Рассветная и Урожайная

Напомним, пару дней назад мэр Сенкевич сообщил, что по дюкеру в Варваровку пускают воду – набрать ее можно будет в отведенных местах.

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