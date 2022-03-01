Россию исключили из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой ​​в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня прекращает быть членом Совета Европы после 26 лет членства», - говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

В Совете Европы подчеркнули, что готовы поддерживать Украину в борьбе с агрессором.

«Мы по-прежнему полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для оказания поддержки, помощи и правовых средств украинскому народу в его борьбе с агрессором и продолжать стремление к миру на основе справедливости и международного сотрудничества», - добавили они.

Возле здания Совета Европы уже спустили государственный флаг РФ. Отмечается, что Россия была членом организации с 28 февраля 1996 года.

Напомним, что ранее ПАСЕ исключила РФ из состава Совета Европы, поддержала Украину и признала Приднестровье зоной российской оккупации