Журналисты выяснили, что Кадыров соврал о своем приезде в Украину

Журналисты проверили по телефону главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и подтвердили, что он не был в Украине в течение последней недели.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Известно, что 13 марта в интернете появилась информация о том, что Кадыров якобы находится в Украине. Позже пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что главы Чечни находится в семи километрах от Киева.

В свою очередь, Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на эти сообщения, заявив, что информация уточняется.

«Сейчас проверяется информация верна или нет, но есть информация, что вчера его видели в Грозном (столица Чечни – ред.). Но за сутки можно и под Киев переехать. Тем не менее, его появление ничего не решает. Будет информация-уничтожим. Не установим информацию-уничтожим в следующий раз», - сказал он.

УП выяснила, что Кадыров использует два телефонных номера. Согласно данным украинских мобильных операторов за последние 7 дней эти номера Кадырова не подключались в роуминге к украинским вышкам связи.

С помощью публичного онлайн сервиса журналисты попытались узнать IP-адрес, страну и город где находится номер телефона Кадырова. Этот сервис генерирует ссылку, которая позволяет обнаружить местонахождение номера как только пользователь перейдет на сайт.

«Мы написали Кадырову сообщение в мессенджере Телеграмм, представились журналисткой «РИА новости» и добавили ссылку на статью именно в тот день, когда, по словам Кадырова, он находился в Украине и под Киевом», - от метили они.

Сервис выявил такую геолокацию Кадырова: Российская Федерация, город Грозный.

Согласно данным телефона Кадырова, глава Чечни солгал о своем пребывании под Киевом.

Ранее сообщалось, что кадыровцы на Киевщине планировали захватить в заложники воспитанников детского дома.