В Украине официально легализовали криптосектор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает легализацию криптосектора.

Об этом сообщили Минцифры.

Теперь в Украине будут легально работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки будут открывать счета для криптокомпаний.

Также, украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах. В свою очередь государство будет гарантировать судебную защиту прав на них.

Уточняется, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:

- формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов;

- определять порядок оборота виртуальных активов;

- выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

- осуществлять надзор и финансовый мониторинг в этой сфере.

«Это еще один важный шаг к детенизации крипто сектора и запуску легального рынка виртуальных активов в Украине», - добавили в Минцифрах.

Напомним, что ранее киберполиция создала криптокошельки для сбора средств на нужды борьбы с агрессором.