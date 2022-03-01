В Украине официально легализовали криптосектор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает легализацию криптосектора.
Об этом сообщили Минцифры.
Теперь в Украине будут легально работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки будут открывать счета для криптокомпаний.
Также, украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах. В свою очередь государство будет гарантировать судебную защиту прав на них.
Уточняется, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:
- формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов;
- определять порядок оборота виртуальных активов;
- выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
- осуществлять надзор и финансовый мониторинг в этой сфере.
«Это еще один важный шаг к детенизации крипто сектора и запуску легального рынка виртуальных активов в Украине», - добавили в Минцифрах.
Напомним, что ранее киберполиция создала криптокошельки для сбора средств на нужды борьбы с агрессором.