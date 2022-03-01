Укрзалізниця назначила 18 дополнительных эвакуационных рейсов из ряда городов

"Укрзалізниця" на 17 марта назначила ряд дополнительных эвакуационных поездов.

Соответствующий график опубликован в Телеграмм.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 - №239/240 Харьков – Львов;

14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

8:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;

10:30 - №903/904 Днепр – Дрогобыч.

Краматорск:

13:00 - №273/274 Краматорск – Львов;

16:00 - №275/276 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

11:00 - №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье:

10:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;

16:05 - №225/226 Запорожье - Ковель;

18:00 - №234/233 Запорожье – Ужгород.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13. С вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ во Львов в 8:00 и в 17:00, а также в Харьков – в 1:00 и в 7:00.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.