Домбровская рассказала о том, как в Николаеве помогает молодым родителям во время войны

Депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская рассказала о том, как с первых дней войны помогает горожанам с маленькими детьми, привозя в город гуманитарную помощь.

Об этом Татьяна Домбровская рассказала в комментарии журналистам.

Она рассказала, что с начала войны к ней в приемную поступало очень много звонков с просьбами о помощи. В основном, это были молодые родители, которым нужна была помощь для их детей от рождения и до четырех лет. Это было то, с чего все начиналось.

— Я поняла, что нужно максимально включаться и стала узнавать о гуманитарной помощи. В основном, конечно, люди хотят получить памперсы, детское питание, средства личной гигиены, детская одежда, смеси. Сейчас в основном все стараются помочь взрослым людям, военным, но грудным детям также сегодня нужна помощь. Потому что многие не имеют возможности приобрести необходимые им вещи, еду и средства ухода. Именно на это я делаю упор, - отметила Татьяна Домбровская.

Татьяна Добровская отметила, что не использует гуманитарные грузы, которые приходят на город, а самостоятельно ищет необходимые продукты через Ужгород и Черновцы. Татьяна Домбровская отметила, что ей звонят из разных стран люди, которые готовы оказать помощь николаевцам.

— Сейчас, когда мы уже много публикуем информации об этом, мне стали сами звонить из Германии, Польши, Нидерландов. К примеру, сейчас готовится автомобиль из Австрии на границу. Спасибо этим добрым людям, которые отзываются и стараются помочь сегодня нам, тем людям, которые оказались в сложной ситуации, - сказала Татьяна Домбровская.

За 20 дней войны команда Татьяны Домбровской работает фактически круглосуточно. В ее депутатской приемной, которая с начала войны превратилась в гуманитарный пункт, 24/7 находится представитель ее команды Катерина Мирзоян, помогает также Сергей Гололобов и много других небезразличных горожан.

— Я горжусь командой, потому что мы все вместе помогаем городу выстоять. Один в поле не воин, а здесь - большая команда, которая делает большие дела для нашего города, - отметила Татьяна Домбровская.

За это время получено около 2500 звонков от жителей Николаева.

— Хочу сказать, что только за первые дни за детским питанием к нам обратилось более 600 человек. Около 1500 человек получили уже помощь. Каждый день к нам приходит больше 200 человек. Мы видим, что людям это действительно необходимо, - рассказала Татьяна Домбровская.

Команда Татьяны Домбровской помогла также женщинам, которые собирались в роддом. Были случаи, когда мы даже доставляли рожениц в роддом. Звонят молодые отцы и бабушки, просят одеяла, одежду, памперсы в роддом.

Татьяна Домбровская лично занимается доставкой гуманитарного груза из западных регионов, еще одна машина выехала на границу с Германией, чтобы забрать помощь.

— Кстати, люди сами написали мне о том, что готовы отгрузить 8 тонн средств личной гигиены (шампуни, зубные пасты, памперсы, питание), - отмечает она.

Гуманитарный штаб Татьяны Домбровской находится в ее депутатской приемной по улице Шнеерсона, 39. Там можно получить средства ухода и питание, одежду для детей от рождения до 4 лет. Контактные телефоны: +380633067103, +380737008555